Halloween : La Prison de l’Horreur

2022-10-29 – 2022-10-29 Halloween : La Prison de l’Horreur Le temps d’Halloween, la « Joyeuse prison » de Pont-l’Évêque devient le repère d’un savant fou ! Aussitôt entré dans la prison, vous serez malgré vous contaminé par un gaz inodore et indolore, qui fera de vous un cobaye, sauf si vous trouvez l’antidote à temps ! Surmontez-vos peurs et venez mener l’enquête, si vous l’osez ! – Samedi 29 octobre de 14h à 18h, à partir de 7 ans

– Samedi 29 octobre de 20h à 23h, à partir de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

– Dimanche 30 octobre de 14h à 18h à partir de 7 ans Pensez à réserver ! Tarif : 1€ Informations et réservations au 02 31 64 89 33 Organisé par la Ville de Pont-l'Évêque.

