Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Halloween – La Nuit épouvantable au cinéma La Bobine Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Halloween – La Nuit épouvantable au cinéma La Bobine Quimperlé, 31 octobre 2021, Quimperlé. Halloween – La Nuit épouvantable au cinéma La Bobine Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2021-10-31 – 2021-10-31 Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère Quimperlé Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… vous voyez

où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait épouvantable au cinéma… si vous l’osez ! Venez déguisés !

3 films proposés …

En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault +33 2 98 96 04 57 Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… vous voyez

où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait épouvantable au cinéma… si vous l’osez ! Venez déguisés !

3 films proposés …

En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Ville Quimperlé lieuville Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Quimperlé