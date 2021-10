HALLOWEEN LA MINI FERME INFERNALE Béziers, 30 octobre 2021, Béziers.

HALLOWEEN LA MINI FERME INFERNALE 2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-01

Béziers Hérault

Avis aux enfants (et aux parents!) : la Mini Ferme devient le terrain de jeux préféré de sorcières, vampires, démons et êtres maléfiques qui se donnent rendez-vous pour un grand concours de déguisements récompensé.

Un grand jeu d énigmes et recherches est également proposé pour découvrir le trésor hanté de Lady Cristal la Médium Maléfique…

Pleins de belles surprises pour les enfants…

Halloween est une tradition pour nous et la plus belle fête pour vos enfants…

Avis aux enfants (et aux parents!) : la Mini Ferme devient le terrain de jeux préféré de sorcières, vampires, démons et êtres maléfiques qui se donnent rendez-vous pour un grand concours de déguisements récompensé.

+33 6 66 10 18 12

Avis aux enfants (et aux parents!) : la Mini Ferme devient le terrain de jeux préféré de sorcières, vampires, démons et êtres maléfiques qui se donnent rendez-vous pour un grand concours de déguisements récompensé.

Un grand jeu d énigmes et recherches est également proposé pour découvrir le trésor hanté de Lady Cristal la Médium Maléfique…

Pleins de belles surprises pour les enfants…

Halloween est une tradition pour nous et la plus belle fête pour vos enfants…

mini ferme halloween

dernière mise à jour : 2021-09-28 par