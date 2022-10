HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Sausset-les-Pins

HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins, 30 octobre 2022, Sausset-les-Pins. HALLOWEEN « la chasse aux sorcières »

Avenue Pierre Matraja Gymnase Alain Calmat Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhne Gymnase Alain Calmat Avenue Pierre Matraja

2022-10-30 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-30 20:00:00 20:00:00

Gymnase Alain Calmat Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhne Durant l’après midi aura lieu des stands créatifs, des spectacles participatifs.

à partir de 13h30/17h

Boom des enfants de 17h30/20h, animation DJ Bar et food truck. Chasse aux sorcières avec des surprises effrayantes. +33 4 42 45 60 65 Gymnase Alain Calmat Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhne Gymnase Alain Calmat Avenue Pierre Matraja Ville Sausset-les-Pins lieuville Gymnase Alain Calmat Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhne

HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins 2022-10-30 was last modified: by HALLOWEEN « la chasse aux sorcières » Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 30 octobre 2022 Avenue Pierre Matraja Gymnase Alain Calmat Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhne