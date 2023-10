Halloween : jeux horrifiques Bibliothèque Assia Djebar Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 17h45 à 22h00

.Tout public. gratuit

Vous aimez jouer, vous dépasser, rigoler, les citrouilles et avoir la trouille ? Vous tombez à pic et êtes fin prêts pour participer aux Jeux Horrifiques ! Enfilez votre déguisement, chaussez vos baskets et venez donc tenter de vous hisser sur la première marche du podium. On vous promet une soirée aussi sportive que terrifiante !

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

libre de droits les-jeux-horrifiques