Carbon-Blanc, le dimanche 31 octobre à 15:00

La résidence Abelia situé au 18 rue Jean Raymond Guyon à Carbon-Blanc ouvre ses portes aux enfants de moins de 12 ans pour fêter Halloween le dimanche 31 octobre de 15h à 17h. Port du masque obligatoire.

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T17:00:00

