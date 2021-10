Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille Halloween Horror Dark Night @L9S Dj Francky Lanight vs Lara Pain FX Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les 9 Salopards vous propose de pénétrer le royaume de l’horreur. Vous y découvrirez les créations gore de Lara Pain, plasticienne, comédienne et maquilleuse FX, mises en scène pour célébrer cette nuit d’Halloween, aux côtés de Dj Francky La Night en émissaire musical et bestial de cette cérémonie. Préparez vous à frissonner en rythme tout au long de cette nuit magique !!!! ça s’passe dans notre antre : 2, rue Crudère Marseille, dimanche 31 octobre, dès 18h Entrée prix libre (+adhésion à l’association).

Prix libre + adhésion

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T23:59:00

