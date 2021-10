Grignols Grignols Dordogne, Grignols Halloween Grignols Grignols Catégories d’évènement: Dordogne

Grignols

Halloween Grignols, 31 octobre 2021, Grignols. Halloween Salle des fêtes Le Bourg Grignols

2021-10-31 – 2021-10-31 Salle des fêtes Le Bourg

Grignols Dordogne Animation Halloween, RDV salle des fêtes à 14h : venez déguisés mais pas forcément maquillés !

– Atelier décoration d’objets Halloween, coloriages Halloween, atelier Maquillage, jeux en bois de Boulle et Bill

– 16h-17h : déambulation avec récolte de bonbons

– 17h : goûter offert par l’association de parents d’élèves “Les Amis du RPI”

Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Animation Halloween : venez déguisés mais pas forcément maquillés !

– Atelier décoration objets Halloween, coloriages Halloween, atelier Maquillage, jeux en bois de Boulle et Bill.

– 16h-17h : déambulation avec récolte de bonbons

– 17h : goûter +33 5 53 54 28 93 Animation Halloween, RDV salle des fêtes à 14h : venez déguisés mais pas forcément maquillés !

– Atelier décoration d’objets Halloween, coloriages Halloween, atelier Maquillage, jeux en bois de Boulle et Bill

– 16h-17h : déambulation avec récolte de bonbons

– 17h : goûter offert par l’association de parents d’élèves “Les Amis du RPI”

Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Les Amis du RPI

Salle des fêtes Le Bourg Grignols

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Grignols Autres Lieu Grignols Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Grignols lieuville Salle des fêtes Le Bourg Grignols