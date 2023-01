Halloween Gommenec’h, 31 octobre 2023, Gommenec'h Gommenec'h. Halloween Rue Fontaine Saint-Guy Salle des fêtes Gommenec’h Côtes-d’Armor Salle des fêtes Rue Fontaine Saint-Guy

Côtes-d’Armor Gommenec’h Fête d’Halloween organisée par le Comité d’animation de Gommenec’h. Défilé dans le bourg… et quête de friandises. Les enfants sont invités à venir (déguisés) avec un panier et accompagnés d’un parent. Pour la sécurité de tous, la circulation automobile sera interdite dans le bourg de 18h à 20h. comitedanimationgommenech@gmail.com Salle des fêtes Rue Fontaine Saint-Guy Gommenec’h

