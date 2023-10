Halloween for kids Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: ile de france

Saint-Denis Halloween for kids Le 6b Saint-Denis, 31 octobre 2023, Saint-Denis. Le mardi 31 octobre 2023

de 16h00 à 20h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit Les enfants s’emparent du 6b pour Halloween ! Un programme terrifiant réservé aux enfants de 6 à 12 ans. ATELIERS

Participez aux ateliers encadrés par les artistes du 6b :

Maquillage

Fabrication d’accessoires

Déco flippante Une fois déguisé·es, place à la chasse aux bonbons géante dans les 6 étages du 6b ! KIDS AUX PLATINES

De 18h à 20h, les platines sont confiées aux enfants et ados. Chansons au choix, danse, chant, choré… Bref, une fête 100% réservée aux kids, car il n’y a pas d’âge pour kiffer ! Gratuit sur inscription à contact@le6b.fr

Les enfants et adolescents doivent être accompagné·es d’un·e adulte. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/events/halloween-for-kids/ https://fb.me/e/37xGwGG1Q https://fb.me/e/37xGwGG1Q https://www.le6b.fr/events/halloween-for-kids/

