Halloween Folies Pigalle 2021 LE FOLIE’S PIGALLE, 30 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 23h45 à 6h

payant

Halloween Folies 2021 avec : Novaj, Maoké, Mosleo, Hardrock St, au Folies Pigalle le 30 octobre.

C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme de Halloween Folies 2021 : Novaj 新し, MĀOKĒ, Mosleo, Hardrock Striker

Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons NOVAJ 新し (nouveau résident chez Skylax Records, il se murmure qu’un ep est en préparation!) , chaîne Youtube, label mais aussi producteur (!), Gros big up pour l’excellent remix qu’il a concocté pour notre brother Mézigue (aka mezmère), Novaj 新し est devenu un nouveau type média dans l’environnement musical depuis maintenant plus d’un 1 an. Son activité principale est de diffuser sur différentes plateformes une sélection de House Music avec un accent groovy et soulful, influencé par le disco ou bien des titres dans un style plus Deep et Lo-fi. DJ émérite, devenu au fil des mois, un incontournable de toutes les meilleures salles parisiennes. Ambianceur hors pair, il est capable de retourner une salle en un coup de platine. Fire is in da house !

Dans le cockpit, la Parisienne amoureuse de la French Touch : Māokē C’est en déménageant à Shanghai que Māokē développe pleinement sa passion pour la House. Elle prend le contrôle des platines de clubs emblématiques comme le Mansion ou le Celia ou encore joue pour la célèbre maison française Hermès. Elle enrichit une année durant ses skills de tourneuse de disques aux côtés du collectif français de la French Kiss et développe un répertoire Disco/House, ensoleillé de quelques touches Afro. En quittant Shanghai, elle choisit de garder son nom de scène chinois (la traduction de son prénom, mais aussi le mot chinois pour dire « félin ») en hommage à la ville qui lui a donné tant d’opportunités. De retour en France, elle gagne un contest de DJ et devient ainsi résidente du collectif White Label Radio. A la nuit tombée, le félin continue à imprimer sa patte House et Groovy sur les dancefloors, dans des lieux comme le Sacré, le Seguin, le Mazette, la Mano, la Rotonde Stalingrad, le Kilomètre 25 ou encore Madame Loyal.

Mosleo arpente les scènes parisiennes depuis plus d’un an. Vous avez récemment pu le voir à Madame Loyal, en solo ou en collectif ou bien encore à Rituel. Des tracks sorties sur le label Increase The Groove ou bien sur les chaînes Chevry Agency et Novaj lui ont permis de faire découvrir son univers sonore, souvent punchy et deep à souhait. Il aime dénicher les “pépites électroniques” pour les partager et faire danser la foufoule en dédélire.

Et pour finir, Hardrock Striker, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. 3 vinyls exclusifs (Skylax House Explosion I, II et III) ont accompagnés ce double CD ne comportant là encore que des inédits issus du catalogue pléthorique de SKYLAX signé par le maître Move D, Octo Octa, Lauer, Jason Grove, Flabaire, Signal ST et bien d’autres. Loué pour son travail de DJ/Producer par les medias les plus prestigieux au monde tel The Wire: Adventures In Modern Music, GROOVE-Magazin (compilation of the month), Resident Advisor, Ransom Note, Les Inrockuptibles, TSUGI, Worldwide FM (Gilles Peterson), DJ Mag, Mixmag & Boiler Room, ses sets ont resonné in some of the best & hottest spot in the world (Berghain / Panorama Bar, About Blank, Renate +++). Il sera là ce soir pour vous acccompagner tout au long de la nuit dans ce désormais lieu incontournable du clubbing parisien.

Au programme:

Novaj 新し aka Di Barsotti (Novaj 新し Records/ Fr)

Māokē (White label radio / Fr)

Mosleo (Madame Loyal / Brakage / White label radio / Fr)

Hardrock Striker

Concerts -> Électronique

LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)



Contact : skylax skylaxrecords@wanadoo.fr https://www.facebook.com/events/912708366043427 https://www.facebook.com/events/912708366043427

Concerts -> Électronique Queer Lgbt;Urbain;Insolite;Nuit Blanche;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-30T23:45:00+02:00_2021-10-31T06:00:00+01:00

internet