Halloween et les ombres – Soirée spéciale Ploubezre

2021-11-05 19:00:00 – 2021-11-06 23:00:00

Ploubezre 22300 Ploubezre Saurez-vous retrouver la sortie du Château de Kergrist

Les esprits de Kergrist sont de fêtes à la Toussaint, il n’est pas rare que les lumières soit coupées et le château plongé dans une ambiance inquiétante et sombre !

On peut entrer mais saurez-vous retrouver la sortie avant que les âmes présentes

n’emportent la vôtre ! Une fois rentré il sera trop tard pour reculer.

Déambulez dans les appartements historiques, mais également dans certaines salles d’ordinaires fermées, en passant par les greniers, et surtout n’oubliez pas votre lampe de poche.

Durée : environ 45 minutes. Horaire d’entrée : Départ tous les quarts d’heure

6 personnes maximum par groupe, sur réservation.

