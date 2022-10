Halloween – Escape Game Halloween au Musée des Mystères Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-10-22 – 2022-11-27

Lot-et-Garonne Ils sont de retour pour jouer de mauvais tours !!!

Le Musée des Mystères vous propose du 22/10 au 27/11 ses 3 scénarios HALLOWEEN éphémères !

Vous pourrez frissonner dans :

– « 7 jours + tôt »! Un univers déjanté et dérangeant (conseillé à partir de 10 ans).

– « Le Sujet 42 »! Une ambiance sombre et angoissante, quelque chose arrive… (conseillé à partir de 12 ans).

– « La Chasse est ouverte »! Sans doute le plus extrême, il s’agit avant tout d’une épreuve de courage et de confiance (conseillé à partir de 15 ans).

– Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site : www.mysteum.fr

Et sinon, n’oubliez pas la nouveauté 2022 avec le Cluedo Géant ambiance « sorcier à lunettes » :

– « La vente aux enchères exceptionnelle de Nicolas Flamel » de 8 à 48 joueurs.

