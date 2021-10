Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Halloween – enquête au château Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes A l’occasion d’Halloween, venez découvrir le Château fort de Lourdes dans une atmosphère nocturne et insolite ! C’était il y a 100 ans et pourtant les faits se répètent… Embarquez dans une enquête riche en histoire et en frissons pendant une heure. Peut-être vous paraîtra-t-elle interminable… Seul ou en équipe, vous avancez au fil des indices dissimulés dans les différentes pièces du Château, tentez de les analyser et d’en apprendre plus pour résoudre cette enquête. Une soirée que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

