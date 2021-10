Soustons Soustons Landes, Soustons Halloween (Enfants et Parents) Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Halloween (Enfants et Parents) Soustons, 31 octobre 2021, Soustons. Halloween (Enfants et Parents) Association Petites Graines en Devenir 44 Avenue du Maréchal Leclerc Soustons

2021-10-31 15:30:00 – 2021-10-31 18:00:00 Association Petites Graines en Devenir 44 Avenue du Maréchal Leclerc

Soustons Landes EUR 10 10 Un défilé déguisé, Un quizz d’Halloween, Un atelier créatif, …

Un concours pour chacun, avec des lots à gagner !!

Inscriptions obligatoires – Places limitées

N’hésite pas à inviter un ami Association Petites Graines en Devenir

Association Petites Graines en Devenir

