À l’occasion de la fête d’Halloween, venez profiter d’une activité ludique et originale avec vos enfants le dimanche 31 octobre de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h. Vous vous amuserez à coup sûr en tentant de démêler « la malédiction d’Ortopia ». L’âme de la sorcière est condamnée à errer entre deux mondes. Accompagné d’un guide, suivez les indices et retrouvez les énigmes afin de la libérer de la malédiction. Prêts à vous lancer dans l’aventure tous ensemble ?

Tarif plein 10€ – tarif réduit 7€. Sur réservation. Présentez-vous 15 minutes avant. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.

Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l'audience Val-d'Oise

