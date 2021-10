Halloween en famille Pierrefonds, 30 octobre 2021, Pierrefonds.

Halloween en famille 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-31 12:00:00

Pierrefonds Oise Pierrefonds

Le Centre des monuments nationaux propose aux petits et aux plus grands de venir fêter Halloween au château de Pierrefonds. Du conte pour enfant aux frayeurs « du dernier banquet de l’Empereur » en passant par les doigts de fée d’Adeline pour être maquillé, chacun trouvera son moment préféré en ces derniers jours d’octobre…

En famille

Les ombres de Pierrefonds

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021, de 14h à 17h

Toiles d’araignées et drôles de créatures occuperont le château de Pierrefonds durant le weekend d’Halloween. A l’occasion d’une sortie en famille, les visiteurs découvriront la magie du théâtre d’ombres : invention de contes, confection de marionnettes aux personnages étranges et jeux contés derrière le théâtre lumineux…

Maquillages d’Halloween

Dimanche 31 octobre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les enfants se transformeront en créatures terrifiantes avec les maquillages « spécial Halloween » d’Adeline.

Tout public, animations en accès libre. Déguisements autorisés.

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Droit d’entrée adulte : 8 € / Gratuit pour les – 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) et pour les 18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne).

Réservation conseillée sur www.chateau-pierrefonds.fr

Pour tout renseignement : 03 44 42 72 72 / pierrefonds@monuments-nationaux.fr

http://www.chateau-pierrefonds.fr/Actualites/Halloween

