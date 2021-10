La Roche-Guyon Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Halloween en famille : Jeu de piste “Potion & citrouilles” Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

le mercredi 27 octobre à 14:00

À l’occasion de la fête d’Halloween, venez profiter en famille d’une activité dans le Potager-fruitier du château. L’objectif : apprendre en s’amusant et obtenir 5 mots qui permettront de trouver la formule magique nécessaire pour activer la potion de la sorcière. Une fois le jeu de piste terminé, vos enfants pourront décorer leur propre citrouille et repartir avec ! Prêts ? 3,2,1 à vos citrouilles !

Tarif plein 10€ – tarif réduit 7€ sur réservation. Rendez-vous à l’accueil 15 minutes avant. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.

Château de La Roche-Guyon, 1 rue de l'audience, La Roche-Guyon, Val-d'Oise

Venez en famille participer à un jeu de piste dans le Potager-fruitier du Château avec devinettes, jeux et ateliers pour apprendre en s'amusant !

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00

