HALLOWEEN EN FAMILLE AU MUSEUM Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HALLOWEEN EN FAMILLE AU MUSEUM Toulouse, 30 octobre 2022, Toulouse. HALLOWEEN EN FAMILLE AU MUSEUM

35 Allées Jules-Guesde MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

2022-10-30 10:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse

Haute-Garonne Halloween ne se fête pas qu’en noir et orange ! A la veille de cette célébration, les enfants et leurs parents sont invités à venir au Muséum dans leurs plus beaux déguisements, avec le masque de calavera à découper et à personnaliser à la page 40 du Punch #4, disponible à l’accueil du Muséum. Friandises et surprises pour les participants! Venez au Musuém dans vos plus beaux déguisements ! museum@toulouse-metropole.fr +33 5 67 73 84 84 http://openagenda.com/agendas/2342325/embeds/54173599/events/56200131?oaq%5Bwhat%5D=vacances%20automne&lang=fr MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Ville Toulouse lieuville MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HALLOWEEN EN FAMILLE AU MUSEUM Toulouse 2022-10-30 was last modified: by HALLOWEEN EN FAMILLE AU MUSEUM Toulouse Toulouse 30 octobre 2022 35 Allées Jules Guesde MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne