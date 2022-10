Halloween en famille

Halloween en famille, 30 octobre 2022, . Halloween en famille



2022-10-30 15:30:00 – 2022-10-30 17:30:00 Jeu de piste à l’aveugle à la recherche des bonbons d’Alice aux pays des merveilles.

Pour nous cet évènement est un moment familiale, un temps de partage en famille

un moment privilégié avec son enfant à créer de beaux souvenirs.

Nous avons construit ensemble un jeu de piste à l’aveugle avec le thème Halloween et Alice aux pays des merveilles. Vous permettant à travers divers activités de vous emmener à la clef magique pour ouvrir le coffre à bonbons. Vos sens, votre imagination seront mis à contribution. Inscription obligatoire sur helloasso. Jeu de piste à l’aveugle à la recherche des bonbons d’Alice aux pays des merveilles. Pour nous cet évènement est un moment familiale, un temps de partage en famille

un moment privilégié avec son enfant à créer de beaux souvenirs.

Inscription obligatoire sur helloasso +33 6 86 34 22 50 Association Petites Graines en Devenir dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville