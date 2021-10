Roscanvel Roscanvel Finistère, Roscanvel Halloween – édition enfant Roscanvel Roscanvel Catégories d’évènement: Finistère

Roscanvel

Roscanvel Finistère Roscanvel L’association Ouvertures organise le samedi 23 Octobre un Rally’ween afin de fêter Halloween. Animation gratuite. Rally’ween pour les enfants , accompagnés des parents ! Les enfants doivent trouver les monstres cachés !

15h30 Départ de la place de la mairie de Roscanvel

L'animation sera suivie d'un goûter.

