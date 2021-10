Halloween – Dia de Muertos Payzac, 30 octobre 2021, Payzac.

Halloween – Dia de Muertos 2021-10-30 – 2021-10-31 le bourg La halle

Payzac Dordogne

Samedi soir : 20h musique, soupe de potiron, soirée déguisée, concours de déguisement.

Dimanche :

11h30 atelier calaveras (squelettes mexicains)

12h30 menu typique mexicain (10€) plat – boisson – café/ atole

14h atelier masques et maquillage Catrina

16h Pinata pour enfants et pour adultes

Et aussi projection de films, voyage culturel à la Maison des Artistes (exposition, autel, sculptures).

maison des artistes

