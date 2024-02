HALLOWEEN DÉFI POTION À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, samedi 2 novembre 2024.

HALLOWEEN DÉFI POTION À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Concevez une potion magique avec des ingrédients dissimulés dans Cap Loire !

Chuuuuut ! La sorcière est dans son atelier, elle confectionne mille et une potions pour Halloween. Si le cœur vous en dit, on vous propose de faire comme la sorcière une potion magique ! Prenez une des recettes secrètes et parcourez bateau, musée et jardin à la recherche de vos ingrédients pour confectionner la plus incroyable des potions. Attention ne vous trompez pas dans le dosage ! Partez en exploration et repartez avec votre petite fiole magique.

Ce parc de découverte vous plonge dans l’univers du plus long fleuve de France. Vivez la vie d’un marinier en explorant CAP LOIRE, son musée interactif, son grand parc arboré et ses bateaux dont le Cap Vert, classé Monument Historique. Une véritable immersion ligérienne

Atelier familial adapté aux enfants à partir de 6 ans.

Tarif incluant l’entrée au parc et le jeu. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 11:00:00

fin : 2024-11-02 17:00:00

Cap Loire 20 rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

