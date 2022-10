Halloween débarque à la Ch’ti Ferme ! Coulx, 22 octobre 2022, Coulx.

Halloween débarque à la Ch’ti Ferme !

Lieu-dit Labarthe Coulx Lot-et-Garonne OT Lot-et-Tolzac

2022-10-22 – 2022-11-06

Coulx

Lot-et-Garonne

Coulx

EUR 10 10 Pour fêter Halloween, la Ch’ti Ferme vous propose :

– visite libre de la ferme et rencontre avec les animaux

– activités manuelles

– goûter et bonbons

3 créneaux par jour : 10-12h, 14-16h et 16h-18h.

Réservation obligatoire.

+33 6 20 42 52 48

©Ch’ti Ferme

Coulx

