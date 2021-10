Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Halloween : Contes & tralala Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Halloween : Contes & tralala Le Havre, 24 octobre 2021, Le Havre. Halloween : Contes & tralala 2021-10-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-24 17:30:00 17:30:00

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Les Fringantes vous accueillent dimanche 24 octobre pour un spectacle de contes musicaux par Hélène Pesquet – de la Belle Envolée – et Loris Gallo. Après l’animation, un goûter d’Halloween sera proposé ; puis, les enfants pourront participer à un atelier spécial “petits monstres / découverte des arts textiles”. – 14h30 : “Contes du crépuscule” + goûter d’Halloween – 10€ (4/10 ans).

– 15h30 : Goûter d’Halloween + atelier “P’tits monstres – initiation aux arts textiles” (5/10 ans). Formule complète Contes + Goûter + Atelier : 18€ par enfant – 15€ par enfant pour l’inscription de deux enfants et plus. Sur réservation par mail. Contact : Fanny Poncel – Association Les Fringantes

lesfringantes.asso@gmail.com – 06 67 10 74 40 Les Fringantes vous accueillent dimanche 24 octobre pour un spectacle de contes musicaux par Hélène Pesquet – de la Belle Envolée – et Loris Gallo. Après l’animation, un goûter d’Halloween sera proposé ; puis, les enfants pourront participer à un… lesfringantes.asso@gmail.com +33 6 67 10 74 40 Les Fringantes vous accueillent dimanche 24 octobre pour un spectacle de contes musicaux par Hélène Pesquet – de la Belle Envolée – et Loris Gallo. Après l’animation, un goûter d’Halloween sera proposé ; puis, les enfants pourront participer à un atelier spécial “petits monstres / découverte des arts textiles”. – 14h30 : “Contes du crépuscule” + goûter d’Halloween – 10€ (4/10 ans).

– 15h30 : Goûter d’Halloween + atelier “P’tits monstres – initiation aux arts textiles” (5/10 ans). Formule complète Contes + Goûter + Atelier : 18€ par enfant – 15€ par enfant pour l’inscription de deux enfants et plus. Sur réservation par mail. Contact : Fanny Poncel – Association Les Fringantes

lesfringantes.asso@gmail.com – 06 67 10 74 40 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.48602#0.10747