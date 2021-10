Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas Hérault, Saint-Jean-de-Védas HALLOWEEN – CHRONIQUES FANTOMATIQUES BY LE MANOIR DU CRIME Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Védas

HALLOWEEN – CHRONIQUES FANTOMATIQUES BY LE MANOIR DU CRIME Saint-Jean-de-Védas, 31 octobre 2021, Saint-Jean-de-Védas. HALLOWEEN – CHRONIQUES FANTOMATIQUES BY LE MANOIR DU CRIME 2021-10-31 – 2021-10-31

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas SOIRÉE MEURTRES ET MYSTERES SPÉCIAL HALLOWEEN Emile est mort ! Sauf qu’il est le dernier à l’apprendre et qu’il n’en garde aucun souvenir ! Après la surprise, Emile va être aidé par un inspecteur bien vivant et, surveillé par les fantômes de ses ancêtres peu contents, il va devoir découvrir comment et pourquoi il est mort. A travers son enquête, Emile va découvrir que son monde peut cacher bien des créatures étranges et que sa famille possède des secrets très anciens pour lesquels certains sont prêts au pire… Le temps d’Halloween, et sous le regard des spectres, venez l’aider à résoudre ce mystère avant que les Ombres ne l’emportent ! A 13h30 déconseillé au moins de 10 ans

A 19h30 pour le public adulte exclusivement (plus de 16 ans) Mesures sanitaires: – PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et l’animateur

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque) Emile est mort ! Sauf qu’il est le dernier à l’apprendre et qu’il n’en garde aucun souvenir ! SOIRÉE MEURTRES ET MYSTERES SPÉCIAL HALLOWEEN Emile est mort ! Sauf qu’il est le dernier à l’apprendre et qu’il n’en garde aucun souvenir ! Après la surprise, Emile va être aidé par un inspecteur bien vivant et, surveillé par les fantômes de ses ancêtres peu contents, il va devoir découvrir comment et pourquoi il est mort. A travers son enquête, Emile va découvrir que son monde peut cacher bien des créatures étranges et que sa famille possède des secrets très anciens pour lesquels certains sont prêts au pire… Le temps d’Halloween, et sous le regard des spectres, venez l’aider à résoudre ce mystère avant que les Ombres ne l’emportent ! A 13h30 déconseillé au moins de 10 ans

A 19h30 pour le public adulte exclusivement (plus de 16 ans) Mesures sanitaires: – PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et l’animateur

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque) dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Védas Autres Lieu Saint-Jean-de-Védas Adresse Ville Saint-Jean-de-Védas lieuville 43.58475#3.83024