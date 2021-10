Plélo Plélo Côtes-d'Armor, Plélo Halloween chez Hisse et Ho ! Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Halloween chez Hisse et Ho ! Plélo, 31 octobre 2021, Plélo. Halloween chez Hisse et Ho ! Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs Plélo

2021-10-31 14:00:00 – 2021-10-31 21:00:00 Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs

Plélo Côtes d’Armor Plélo Journée spéciale Halloween jusqu’à 21h !

Cette année, Hisse et Ho ! prolonge la fête en nocturne.

À cette occasion :

– Tarifs réduits pour toute personne déguisée

– Et des lots sympas à gagner dont un Pass’Annuel au Parcabout !

Petite frayeur dans les filets ou grande peur en tyrolienne, soyez prêts à frissonner ! gwezbout@gmail.com +33 6 75 03 13 42 http://www.hisse-et-ho.fr/ Journée spéciale Halloween jusqu’à 21h !

Cette année, Hisse et Ho ! prolonge la fête en nocturne.

À cette occasion :

– Tarifs réduits pour toute personne déguisée

– Et des lots sympas à gagner dont un Pass’Annuel au Parcabout !

Petite frayeur dans les filets ou grande peur en tyrolienne, soyez prêts à frissonner ! Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs Plélo

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs Ville Plélo lieuville Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs Plélo