Des friandises ou un sort ? Préparez-vous pour la parenthèse enchantée de l’année. **10h-12h30** : Rendez-vous sur le marché, rue Pont Mortain pour un live painting. **15h-17h30** : Ne manquez pas le départ de la chasse aux bonbons devant le manoir d’Assemont ! INFOS —– GRATUIT. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte. **Inscription obligatoire** à [lisieux2025@ville-lisieux.fr](mailto:lisieux2025@ville-lisieux.fr) ou au 02 31 48 41 57

