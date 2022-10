Halloween Biganos, 30 octobre 2022, Biganos.

Halloween

Halle du marché Rue Jean-Zay Biganos Gironde Rue Jean-Zay Halle du marché

2022-10-30 09:00:00 – 2022-10-30 13:00:00

Rue Jean-Zay Halle du marché

Biganos

Gironde

EUR Dès dimanche 30 octobre venez-vous faire maquiller et manger des marrons chauds sous la halle du marché !

De 9h à 13h : marrons chauds

De 10h à 13h : atelier maquillage

Plus d’informations et programme sur : https://villedebiganos.fr/agenda/

Dès dimanche 30 octobre venez-vous faire maquiller et manger des marrons chauds sous la halle du marché !

De 9h à 13h : marrons chauds

De 10h à 13h : atelier maquillage

Plus d’informations et programme sur : https://villedebiganos.fr/agenda/

Rue Jean-Zay Halle du marché Biganos

dernière mise à jour : 2022-10-21 par