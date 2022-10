Halloween Biarritz Biarritz, 29 octobre 2022, Biarritz.

Halloween Biarritz

Avenue du Maréchal Foch Jardin Public Biarritz Pyrnes-Atlantiques Jardin Public Avenue du Maréchal Foch

2022-10-29 – 2022-10-31

Jardin Public Avenue du Maréchal Foch

Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

Au village du Jardin Public, Les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre de 14h à 23h.

Les zombies, sorcières et autres gentils monstres déguisés de Biarritz et des alentours sont invités à venir s’immerger dans le fantastique et effrayant village d’Halloween au Jardin Public.

Ils pourront déambuler à travers plusieurs univers parsemés de citrouilles, fantômes, sorcières nichés dans une chapelle ou un village du far west abandonnés… dans une atmosphère unique de sons et lumières …et autres hologrammes terrifiants !

Dans les quartiers, le 29 octobre:

– L’Association Berria (Verdun-Helder-Marne) s’immerge dans l’ambiance d’Halloween en proposant:

– L’Association Saint-Martin décorera les vitrines de ses commerces aux couleurs d’Halloween et propose un stand de maquillage à l’intersection de la rue du Reptou et de l’avenue Kennedy

Au village du Jardin Public, Les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre de 14h à 23h.

Les zombies, sorcières et autres gentils monstres déguisés de Biarritz et des alentours sont invités à venir s’immerger dans le fantastique et effrayant village d’Halloween au Jardin Public.

Ils pourront déambuler à travers plusieurs univers parsemés de citrouilles, fantômes, sorcières nichés dans une chapelle ou un village du far west abandonnés… dans une atmosphère unique de sons et lumières …et autres hologrammes terrifiants !

Dans les quartiers, le 29 octobre:

– L’Association Berria (Verdun-Helder-Marne) s’immerge dans l’ambiance d’Halloween en proposant:

– L’Association Saint-Martin décorera les vitrines de ses commerces aux couleurs d’Halloween et propose un stand de maquillage à l’intersection de la rue du Reptou et de l’avenue Kennedy

ville de biarritz

Jardin Public Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-10-17 par