Halloween avec Zouk Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris

Le samedi 28 octobre 2023

de 16h00 à 16h20

Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Viens fêter Halloween avec une petite sorcière qui peut transformer d’une formule magique son meilleur copain en tout ce qui lui passe par la tête. REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR DÉGUISEMENT ! Pour fêter Halloween, nous vous invitons avec Bayard à une projection d’épisodes de Zouk, la petite sorcière suivi d’un concours de déguisement et d’un goûter. Le mardi 31 octobre

– 14h : projection dessin animé Zouk sur inscription

– 15h15 : concours de déguisements

– 16h : goûter À partir de 5 ans Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Bibliothèque L'Heure joyeuse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin
75005 Paris

