HALLOWEEN AVEC LE FOYER RURAL

HALLOWEEN AVEC LE FOYER RURAL, 28 octobre 2022, . HALLOWEEN AVEC LE FOYER RURAL



2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28 Le Foyer Rural d’Avène fête Halloween

Vendredi 28 octobre à 17h à la salle polyvalente d’Avène

Suivi d’un apéritif offert aux petits et aux grands Le Foyer Rural d’Avène fête Halloween

Vendredi 28 octobre à 17h à la salle polyvalente d’Avène

Suivi d’un apéritif offert aux petits et aux grands dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville