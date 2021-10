HALLOWEEN AVEC GRANHOTA Toulouse, 29 octobre 2021, Toulouse.

HALLOWEEN AVEC GRANHOTA 2021-10-29 – 2021-10-29 Square du Général Charles de Gaulle DEVANT LE DONJON DU CAPITOLE

Toulouse Haute-Garonne

11 EUR 11 20 CITY GAME TOULOUSE:

Les City Games Granhòta revisitent le concept d’Escape Game pour l’adapter en extérieur, dans les rues de Toulouse ! Vous devrez remplir votre mission en équipe dans le temps imparti. Observation, déduction, logique, orientation, concertation… sont autant de qualités à exploiter !

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 à 14h et 14h15

RALLYE DECOUVERTE TOULOUSE:

Les Rallyes Découverte Granhòta ont été conçus pour visiter et découvrir Toulouse autrement. A travers une mission à réaliser, au fil d’indices et d’énigmes, vous serez immergés dans les histoires et anecdotes qui ont façonné la ville. Sous la forme de jeux de piste, chasses au trésor ou de jeux d’enquête simples à réaliser, vous découvrirez aussi bien les incontournables de Toulouse que ses faces cachées tout en vous amusant ! Balade insolite et ludique garantie !

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 à 14h30 et 14h45

Un goûter d’Halloween en fin de jeu est prévu + lots surprises pour récompenser les personnes déguisées

Rallyes découverte et City Game dans Toulouse !

Dates spéciales Halloween, venez déguisés !

contact@granhota.fr +33 9 81 00 25 05 http://www.granhota-games.fr/

