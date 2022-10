Halloween aux Musées Avranches, 29 octobre 2022, Avranches.

« Dragons, monstres et chimères… quel bestiaire ! », une exposition temporaire pleine de créatures fantastiques, plus ou moins effrayantes au Scriptorial ? Avranches Patrimoines n’a pas résisté et a sauté sur l’occasion pour organiser une « soirée » Halloween.

Le hasard veut que l’année 2022 soit également celle du vingt-cinquième anniversaire de la parution, outre-Manche, du premier tome des aventures de Harry Potter. Or le monde créé par J. K. Rowling est truffé de créatures étranges. D’ailleurs, l’exposition temporaire accueille le travail d’une artiste invitée, Olivia Lomenech-Gill, notamment connue pour avoir illustré une édition du livre de la même autrice intitulé Les Animaux fantastiques, Vie et habitat. Le monde du sorcier à lunettes intègre également d’autres figures communément associées à la célébration d’Halloween, comme les vampires ou les loups-garous. Dans la saga, la fête elle-même tient une place importante dans la communauté des sorciers.

C’est pourquoi, le temps d’une soirée, le Scriptorial se transformera en « Scripoudlard », en hommage détourné au nom de l’école des sorciers où étudie Harry Potter. Diverses animations viendront ponctuer le parcours, dans un esprit festif et créatif.

Le Musée d’Art et d’Histoire deviendra, lui, une maison de sorcière. La traditionnelle visite contée des Petits Curieux explorera ainsi la figure ambiguë du sorcier – celle des contes de fée – et sa panoplie d’objets hétéroclites.

Visite contée « Petits (sorciers) curieux » – 16h00 | 17h00 – durée : 30 minutes environ

Oserez-vous pénétrer l’antre du sorcier Grisemine ?

Jauge maximale de 10 enfants par session (+ 1 adulte par fratrie) – Inscription obligatoire – À partir de 5 ans

Les Petits curieux d’Halloween partent à la découverte d’objets des collections du musée parfois aussi anciens que bizarres, constituant le parfait attirail de l’antre du sorcier. Ils font ainsi la connaissance de Grisemine, un drôle de magicien issu d’un conte normand oublié.

À la Bibliothèque patrimoniale, c’est le public adulte qui sera convié à… chercher à s’en échapper !

Escape game « Le Secret de Torigni » – 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 – durée : 1h30 environ

1420, bureau de l’abbé du Mont Saint-Michel. Vous avez 1 heure pour percer le secret de l’abbé Torigni… Hâtez-vous, les Anglais s’apprêtent à assiéger le Mont-Saint-Michel !

Groupes de 3 à 6 joueurs – Inscription préalable obligatoire – À partir de 16 ans

Enfin, un service de restauration sera assuré par Fleurs de pizz’, food truck proposant des pizzas à base de produits locaux et biologiques. Elles seront également particulièrement halloweenesques pour l’occasion !

Toutes les animations sont gratuites, ainsi que l’entrée au Scriptorial à partir de 18h.

