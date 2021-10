Limeuil Limeuil Dordogne, Limeuil Halloween aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil Limeuil Catégories d’évènement: Dordogne

Limeuil

Halloween aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil, 24 octobre 2021, Limeuil. Halloween aux Jardins Panoramiques de Limeuil 2021-10-24 10:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Place des Fossés Jardins Panoramiques

Limeuil Dordogne Limeuil Escape game garden et Enquête spéciale Halloween ! (tous les jours sauf le samedi). Le Docteur Linarès a retrouvé dans son grenier un vieux plan du château bâti à l’emplacement de ses jardins. Il appartenait à de puissants seigneurs du Périgord. Menez l’enquête en parcourant les jardins avec Harry et découvrez l’identité des seigneurs qui se sont succédés à Limeuil.

Cette aventure à partager en famille ou entre amis vous invite à vivre un grand jeu d’évasion à ciel ouvert ! Cache cache jardins : en parallèle de l’escape game garden, un jeu de piste adapté aux tous petits permet de suivre les plus grands qui font l’enquête, tout en s’amusant ! Perceval le Chevalier est invité au grand bal du Seigneur de Limeuil, mais un dragon lui a volé son costume et ses accessoires ! Suivez le dragon pour aider Perceval à les retrouver ! Enquête bonus spéciale Halloween ! Escape game garden et Enquête spéciale Halloween ! (tous les jours sauf le samedi). Le Docteur Linarès a retrouvé dans son grenier un vieux plan du château bâti à l’emplacement de ses jardins. Il appartenait à de puissants seigneurs du Périgord. Menez l’enquête en parcourant les jardins avec Harry et découvrez l’identité des seigneurs qui se sont succédés à Limeuil.

Cette aventure à partager en famille ou entre amis vous invite à vivre un grand jeu d’évasion à ciel ouvert ! Cache cache jardins : en parallèle de l’escape game garden, un jeu de piste adapté aux tous petits permet de suivre les plus grands qui font l’enquête, tout en s’amusant ! Perceval le Chevalier est invité au grand bal du Seigneur de Limeuil, mais un dragon lui a volé son costume et ses accessoires ! Suivez le dragon pour aider Perceval à les retrouver ! Enquête bonus spéciale Halloween ! +33 5 53 73 26 13 Escape game garden et Enquête spéciale Halloween ! (tous les jours sauf le samedi). Le Docteur Linarès a retrouvé dans son grenier un vieux plan du château bâti à l’emplacement de ses jardins. Il appartenait à de puissants seigneurs du Périgord. Menez l’enquête en parcourant les jardins avec Harry et découvrez l’identité des seigneurs qui se sont succédés à Limeuil.

Cette aventure à partager en famille ou entre amis vous invite à vivre un grand jeu d’évasion à ciel ouvert ! Cache cache jardins : en parallèle de l’escape game garden, un jeu de piste adapté aux tous petits permet de suivre les plus grands qui font l’enquête, tout en s’amusant ! Perceval le Chevalier est invité au grand bal du Seigneur de Limeuil, mais un dragon lui a volé son costume et ses accessoires ! Suivez le dragon pour aider Perceval à les retrouver ! Enquête bonus spéciale Halloween ! fr.wikihow.com dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Limeuil Autres Lieu Limeuil Adresse Place des Fossés Jardins Panoramiques Ville Limeuil lieuville 44.88564#0.88988