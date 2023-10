Halloween aux Folies Bergères Folies Bergères Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

A partir de 20 euros

Pour la première fois en France, venez fêter Halloween dans un cadre exceptionnel le temps d’un concert inédit : Halloween Symphonic.

Le mardi 31 octobre 2023 à 20h00, les Folies Bergère trembleront et accueilleront un orchestre symphonique le temps d’une soirée inoubliable organisée par Panic! Cinéma. Sous la direction du chef d’orchestre Loïc Olivier, plus de 60 musiciens interpréteront en live les musiques des films d’horreur les plus cultes : Shining, L’Exorciste, Les Dents de la Mer, Halloween, Psychose, Poltergeist, Gremlins, Hellraiser, Aliens… et bien d’autres !

De John Williams en passant par Danny Elfman, Howard Shore, Jerry Goldsmith, Bernard Hermann, Christopher Young ou encore John Carpenter, les hommages aux plus grands compositeurs se succèderont pour vous procurer le plein d’émotions… et de frissons !

Folies Bergères 32 Rue Richer 75009 Paris

Contact : https://www.foliesbergere.com/fr/manifestation/111/halloween_symphonic

Amblin Entertainment Plus de 60 musiciens interpréteront les musiques des films d’horreur les plus cultes.