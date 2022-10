HALLOWEEN AU ZOO La Boissière-du-Doré, 29 octobre 2022, La Boissière-du-Doré.

HALLOWEEN AU ZOO

la châtaigneraie La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique

2022-10-29 11:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

La Boissière-du-Doré

Loire-Atlantique

La Boissière-du-Doré

Pour cette nouvelle édition, citrouilles, toiles d’araignées, ou encore squelettes envahissent le parc pour donner les plus belles frayeurs aux petits comme aux grands. ///

Venez les 29, 30 et 31 octobre, tremblez de plaisir au plus près des animaux pour un moment en famille unique et inoubliable au sein de notre parc zoologique. ///

Pour l’occasion, l’équipe du parc se met également aux couleurs d’Halloween, vampires assoiffés, sorcières démoniaques, clowns farceurs envahissent nos allées pour votre plus grand plaisir. Venez frissonner avec nous ! Déguisement fortement conseillé ! ///

Vous aussi venez déguisés les 29, 30 et 31 octobre 2022 pour une nouvelle édition.

HALLOWEEN S’INVITE AU ZOO. Venez fêter Halloween au Zoo les 29, 30 et 31 octobre 2022 : déguisements et animations.

+33 2 40 33 70 32 https://www.zoo-boissiere.com/

La Boissière-du-Doré

dernière mise à jour : 2022-10-04 par