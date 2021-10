Halloween au Zoo de Jurques Dialan sur Chaîne, 30 octobre 2021, Dialan sur Chaîne.

Halloween au Zoo de Jurques 2021-10-30 – 2021-10-31 La Butte Jurques

Dialan sur Chaîne Calvados Dialan sur Chaîne

Avis aux amateurs de frissons et de bonbons, le Parc Zoologique de Jurques vous invite à venir fêter Halloween en compagnie des animaux. Au détour des allées décorées pour l’occasion, vous pourrez croiser des fantômes rigolos, des squelettes farceurs ou encore des sorcières moqueuses. Vous traverserez notre cimetière des morts de rire… Une ambiance qui ne laissera personne de marbre ! Petits et grands, n’hésitez pas à venir avec vos plus beaux déguisements (et les plus effrayants) pour bénéficier d’une réduction de 2 € sur le prix de votre entrée !

Programme détaillé en ligne sur le site internet du zoo.

+33 2 31 77 80 58 http://www.zoodejurques.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-01 par