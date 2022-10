Halloween au refuge Le Vieux-Bourg Le Vieux-Bourg Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Le Vieux-Bourg L’association Gaïa and Co’ vous accueil pour fêter Halloween dans leur refuge pour animaux.

Au programme :

– Maquillage, chasse aux bonbons, rencontre avec les animaux, goûter / buvette Cette association a pour objet de recueillir des animaux de ferme et de faune française se trouvant dans des situations compliquées, afin de leur offrir une retraite/vie paisible et de créer un sanctuaire permettant leur protection ainsi que celle de la biodiversité y existant déjà. https://www.facebook.com/gaiaandcorefuge/ Refuge Gaïa and Co’ 2 Lieu-dit Kerboeuf Le Vieux-Bourg

