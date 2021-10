Lignières Lignières Cher, Lignières Halloween au Pôle du cheval et de l’âne Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Halloween au Pôle du cheval et de l’âne Lignières, 30 octobre 2021, Lignières. Halloween au Pôle du cheval et de l’âne 2021-10-30 – 2021-11-01

Réservez vite vos places avant qu’il ne soit trop tard sur notre billetterie en ligne A l’occasion des vacances de la Toussaint, Le Pôle du Cheval et de l’Âne organise une animation « Il faut sauver Follet ! » en s’inspirant des personnages de l’Explore Game, les mystères du Berry. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ Rien ne va plus au Domaine des Amourettes, Follet est le gardien du cheptel ! et depuis quelques temps il se comporte bizarrement. Ce qui inquiète beaucoup Thélusa et son apprenti, Ariane.

Aidez-nous à sauver Follet !

Goûter offert pour conclure l’animation.

Les participants peuvent venir déguisés s’ils le souhaitent !

Attention, les places sont limitées !

dernière mise à jour : 2021-10-21 par BERRY

