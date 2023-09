Halloween au Pavillon des Canaux Pavillon des Canaux Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Du mardi 31 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit sous condition

Le Pavillon des Canaux se transforme pour mettre en lumière le rapport que l’on a à l’astrologie, qui relie l’intime et le céleste, le déterminisme et l’émancipation.

On cherchera de nouvelles clés de lecture de cette pratique ancestrale parfois trop binaire et on analysera comment elle inspire nos luttes et réécrit notre place dans le monde. Une parenthèse mystique dans une maison bienveillante pour créer de nouvelles énergies collectives.

Mardi 31 octobre

De 18h30 à 1h30, c’est la soirée Sapphosutra. L’occasion de fêter Halloween avec les Sapphos qui préparent une soirée de folie. Au programme : des stands d’illustration et de livres, des talks, une lecture effrayante, des DJ sets de folie, des consultations d’astrologie et de cartomancie par Mathilde Morrigan, Yaz et Math Fachan.

Mercredi 1er novembre

De 18h à 21h, aura lieu un cercle de paroles déguisé en atelier de peinture.

Vendredi 3 novembre

De 21h 30 à 1h30, place au DJ set de Planète Chatouille ! Sur le dancefloor du Pavillon des Canaux bien sûr !

Samedi 4 et dimanche 5 novembre

De 16h à 21h, la friperie Lucettes à Paillettes proposera de belles pièces sur le thème du mystère avec des broderies ésotériques.

Pavillon des Canaux 39 quai de la Loire 75019 Paris

Contact : +33780915293 https://www.instagram.com/lepavillondescanaux/ https://www.instagram.com/lepavillondescanaux/ https://www.pavillondescanaux.com/

Pavillon des Canaux Halloween au Pavillon des Canaux