La Tour-Blanche-Cercles La Tour-Blanche-Cercles Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Halloween au Parc Sauvage La Tour-Blanche-Cercles La Tour-Blanche-Cercles Catégories d’évènement: Dordogne

La Tour-Blanche-Cercles

Halloween au Parc Sauvage La Tour-Blanche-Cercles, 31 octobre 2021, La Tour-Blanche-Cercles. Halloween au Parc Sauvage Parc Sauvage Le Claud La Tour-Blanche-Cercles

2021-10-31 10:30:00 – 2021-10-31 Parc Sauvage Le Claud

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne La Tour-Blanche-Cercles Halloween au Parc Sauvage – Animations spéciales toute la journée : 10h30 “Les loups ne sont pas des monstres”, 11h15 & 16h30 : Présentation terrifiante des rapaces, 15h : Visite effrayante du Parc de Vision. Tout au long de la journée, atelier maquille, chasse à la chauve souris… – Entrées enfants 2,50 € au lieu de 5€. Halloween au Parc Sauvage – Animations spéciales toute la journée : 10h30 “Les loups ne sont pas des monstres”, 11h15 & 16h30 : Présentation terrifiante des rapaces, 15h : Visite effrayante du Parc de Vision. Tout au long de la journée, atelier maquille, chasse à la chauve souris… – Entrées enfant +33 6 83 10 87 39 Halloween au Parc Sauvage – Animations spéciales toute la journée : 10h30 “Les loups ne sont pas des monstres”, 11h15 & 16h30 : Présentation terrifiante des rapaces, 15h : Visite effrayante du Parc de Vision. Tout au long de la journée, atelier maquille, chasse à la chauve souris… – Entrées enfants 2,50 € au lieu de 5€. ©PARCSAUVAGE

Parc Sauvage Le Claud La Tour-Blanche-Cercles

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Autres Lieu La Tour-Blanche-Cercles Adresse Parc Sauvage Le Claud Ville La Tour-Blanche-Cercles lieuville Parc Sauvage Le Claud La Tour-Blanche-Cercles