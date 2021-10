Rhodes Rhodes Moselle, Rhodes HALLOWEEN AU PARC SAINTE CROIX Rhodes Rhodes Catégories d’évènement: Moselle

Rhodes

HALLOWEEN AU PARC SAINTE CROIX Rhodes, 24 octobre 2021, Rhodes. HALLOWEEN AU PARC SAINTE CROIX 2021-10-24 09:15:00 – 2021-10-24 18:00:00

Rhodes Moselle Rhodes Pendant les vacances de la Toussaint, du 24 octobre au 7 novembre, venez vivre en famille de nombreuses aventures monstrueuses. Cette année, Sainte-Croix vous fait découvrir les origines d’Halloween, la fête celte du Samhain ! info@parcsaintecroix.com +33 3 87 03 92 05 http://parcsaintecroix.com/fr/les-evenements-de-la-saison/ Morgane Bricard dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rhodes Autres Lieu Rhodes Adresse Ville Rhodes lieuville 48.75839#6.89854