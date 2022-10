Halloween au parc animalier Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

2022-10-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-26 18:30:00 18:30:00 Gramat

Lot Gramat 14.5 EUR Le parc animalier de Gramat fête Halloween et sera gratuit pour les enfants déguisés de moins de 12 ans.

Au programme également des contes avec Clément Bouscarel, un concours de déguisement et un jeu de piste. +33 5 65 38 81 22 Parc animalier de Gramat

