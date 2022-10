Halloween au musée Vieux, 28 octobre 2022, Vieux.

Halloween au musée

2022-10-28 – 2022-10-28

A l’occasion d’Halloween, découvrez le monde des morts des Romains… Chasse au fantômes, « mortelle visite » et une nocturne exceptionnelle sont au programme !Nocturne exceptionnelleLe jour des morts…Flânerie muséale

Le temps d’une soirée, la Compagnie Millimétrée investit le musée et les sites archéologiques à sa manière. Arts vivants, lumière et déambulations pour plonger les lieux dans une ambiance singulière, spectaculaire, entre décalage et poésie.

Une invitation à visiter autrement, et à redécouvrir le musée et le jour des morts, cette fête Romaine si spéciale.

Musique, danse, arts du cirque, théâtre, mises en lumière…

Au fil de leur déambulation, à leur rythme, les visiteurs découvrent différentes propositions artistiques au musée et sur les vestiges archéologiques du Forum et des deux maisons romaines. Une soirée qui réserve de nombreuses surprises !

Entre moments poétiques tels que le duo d’un violoncelliste et d’une danseuse sur les vestiges d’une maison romaine et moments accrobatiques avec un spectacle de portique aérien sur la Maison au Grand Péristyle, il n’est pas à exclure que les visiteurs rencontrent d’illustres personnages de l’antique cité d’Aregenua revenus hanter le musée…

Un spectacle de Albin Warette / Cie millimétrée-collectif Culture en Mouvements

De 20h à minuit, entrée libre et gratuite.

Découvrir l’univers de la Compagnie millimétrée au travers de projets réalisés pour d’autres musées :Maquillages pour tous

Chacun est invité à se faire maquiller pour se fondre dans l’ambiance de la Fête des morts !

N’hésitez pas à venir déguisés !

De 14h à 16h30 puis de 20h à 22h.

Compris dans l’entrée du musée.Les animations de l’après-midiChasse aux fantômes, spectacle participatif jeune public

En ce jour des morts, fête romaine, les enfants sont invités à aider le musée à se débarrasser de ses fantômes encombrants. En effet, ils se croient tout permis et seul un groupe d’humains pourra les aider à trouver le repos éternel…

Un spectacle participatif proposé par la compagnie millimétrée.

A 14h30 et 15h30, à partir de 5 ans, adulte accompagnateur obligatoire, 2€ en supplément de l’entrée du musée.

Réservation obligatoire sur ce lienUne mortelle visite

Revenu du monde des morts des Romains, un squelette vous guide à la découverte des croyances et fêtes romaines autour de la mort…

A 17h, tous publics (à partir de 8 ans), 2€ en supplément de l’entrée du musée.

Réservation obligatoire sur ce lien

