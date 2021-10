Halloween au Musée ! Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse, 25 octobre 2021, Toulouse.

Halloween au Musée !

du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre à Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse

### Nouveau ! stage halloween pour les 13-17 ans De nombreuses activités sont proposées tout au long de la première semaine des vacances. Autour de l’exposition Théodule Ribot et des collections du musée, un stage de cinq après-midi proposera une série d’ateliers ayant pour thématique Halloween. En point de mire de cette semaine : l’événement Halloween au musée dimanche 31 octobre ! Les participants aux stages auront un rôle à jouer lors de l’Invasion des zombies (17h30 et 21h, selon les envies). Le stage les préparera à cette soirée : deux ateliers photo, un atelier théâtre et spectacle vivant sur deux après-midi, un atelier déguisements et maquillage. ### Programme * **Stage Halloween #1 : Atelier photo et création plastique :** Pour cette première séance, vous vous immergez dans le histoires fantastiques du musée et de l’exposition Théodule Ribot. À l’atelier, grâce à une ruse photographique, vous devenez les acteurs des tableaux (déguisements, mises en scène et prises de vue). * **Stage Halloween #2 : Atelier Photo :** Les apprentis photographes reproduiront les musiciens de l’exposition Ribot. Le contraste s’établira entre les tenues modernes, les attitudes et les instruments utilisés. Le but de cet atelier est de comprendre les techniques de la photo studio (lumière, réglages, etc.) Pour la restitution prévue le dimanche, un studio pour photographier les zombies sera installé. Quelques apprentis reporters couvriront la soirée pour immortaliser ce moment magique. * **Stage Halloween #3 et #4 : Ateliers théâtre (deux séances)** **:** Deux séances seront nécessaires pour un travail d’expression très sérieux dans un univers très décalé sur le thème de la tragi-comédie des zombies ! Au programme : Libère ton cri de peur / Les archétypes de héros et de zombie / Les adieux après morsure (tragédie) / Le combat rapproché et le drame (gestuelle, corps) / Suspense-révélation-action (rythme). Après cette après-midi, les stagiaires sont invités, s’ils le souhaitent, à participer au spectacle du dimanche en tant que comédiens. * **Stage Halloween #5 : Atelier déguisement et maquillage** **:** Au cours de cet atelier, les participants apprendront des techniques de vieillissement des vêtements ainsi que des techniques de maquillage d’horreur pour une panoplie zombie complète ! Les œuvres de Théodule Ribot seront mises à contribution pour y puiser l’inspiration en ce qui concerne les chairs, les carnations et bien d’autres détails… Prévoir de vieux vêtements : pour ne pas se salir et pour des créations de déguisement. Après cette après-midi, les stagiaires sont invités, s’ils le souhaitent, à participer au spectacle du dimanche en tant que comédiens. ![]() ### Dimanche 31 octobre : Journée spéciale Halloween ! Tremblez, âmes de tous âges, une horde de zombies approche et s’apprête à envahir le musée des Augustins ! Tout au long de cette journée effrayante, trois parcours, adaptés aux enfants puis aux plus grands, seront proposés. Il est conseillé de venir déguisé́, car le vieil adage dit « faire peur ou avoir peur » ! * ****à 11h :** Chasse aux fantômes** (à partir de 5 ans)Des fantômes et des zombies ont envahi le musée et provoquent la panique chez les visiteurs ! Il est alors décidé́ de faire appel à un spécialiste – un peu fou – et de jeunes recrues pour se débarrasser de ces résidents encombrants !Tarif : 8€, accompagné d’un parent * **à 17h30 :** **L’invasion des Zombies** – déambulation spectacle (pour les 8-17 ans) Surmontez votre peur pour échapper aux zombies qui ont envahi le musée. Combien d’entre vous survivront à la traversée des salles ? * **à 21h :** **L’invasion nocturne des Zombies** (à partir de 15 ans) Un parcours nocturne effrayant au milieu des zombies. Cardiaques s’abstenir… Votre but, tout visiter et ne pas mourir… ![]() ### Plus d’infos [Site du Musée des Augustins](https://www.augustins.org/fr/halloween-au-musee) ![]() ### Infos pratiques * Du 25 au 31 octobre 2021

de 8€ à 15€

Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse



