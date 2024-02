Halloween au musée Jus de pomme, citrouilles et compagnie! Barenton, mercredi 30 octobre 2024.

Halloween au musée Jus de pomme, citrouilles et compagnie! Barenton Manche

Pour célébrer halloween au musée, venez tailler des citrouilles ou bien fabriquer du jus de pomme pour les plus petits et profiter de nos producteurs locaux sur un marché de terroir pour les plus grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 14:00:00

fin : 2024-10-30 16:00:00

Musée du poiré

Barenton 50720 Manche Normandie

