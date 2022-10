HALLOWEEN AU MUSEE DU CHOCOLAT BOVETTI Terrasson-Lavilledieu, 31 octobre 2022, Terrasson-Lavilledieu.

HALLOWEEN AU MUSEE DU CHOCOLAT BOVETTI

Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu Dordogne Vézère Périgord Noir

2022-10-31 10:00:00 – 2022-10-31 17:00:00

EUR 5.5 Chers enquêteurs, enquêtrices,, nous avons besoin de votre aide pour élucider ce mystère sans quoi, nous ne pourrons pas poursuivre la création des délicieux et effrayants chocolats Bovetti.

Ne vous laissez pas distraire par les ombres qui déambulent ou de soudaines apparitions terrifiantes…

Seul un enquêteur averti saura résoudre cette énigme !

Nous comptons également sur les plus jeunes âmes pour nous aider à retrouver la clé égarée par notre cher directeur.

Pour cela, vous pourrez compter sur l’aide d’Alfred le fantôme, Jules notre gardien de nuit et d’autres personnages inattendus et intrigants…

+33 5 53 51 81 53

