Halloween au Musée du Calisson Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13089

Aix-en-Provence

Halloween au Musée du Calisson Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, Aix-en-Provence. Halloween au Musée du Calisson

5380 Route D’Avignon Musée du Calisson – Confiserie du Roy René Aix-en-Provence 13089 Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

2022-10-26 16:00:00 – 2022-10-26 17:00:00

Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence

13089 EUR 5 5 Changement d’ambiance au Musée du Calisson : cette année, Halloween rime avec gourmandise !

À partir du 26 octobre, rendez-vous au Musée du Calisson pour une visite guidée très gourmande et inédite, avec une invitée de marque : Catrina, la gentille sorcière gourmande qui hante le Musée du Calisson et qui souhaite redonner des couleurs à la fête d’Halloween.

Pour l’aider, rien de plus simple : faîtes des jeux et résolvez les énigmes. Ainsi peut-être pourrez-vous trouver un maximum de confiseries…

Durée : 1h15. Visite guidée en français + dégustations Que la fête commence !

Venez fêter Halloween avec nous et récolter un maximum de calissons !

Déguisement effrayant exigé ! +33 4 42 39 29 82 Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: 13089, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence 13089 Musée du Calisson - Confiserie du Roy René 5380 Route D'Avignon Ville Aix-en-Provence lieuville Musée du Calisson - Confiserie du Roy René 5380 Route D'Avignon Aix-en-Provence Departement 13089

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13089 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Halloween au Musée du Calisson Aix-en-Provence 2022-10-26 was last modified: by Halloween au Musée du Calisson Aix-en-Provence Aix-en-Provence 26 octobre 2022 13089 5380 Route D'Avignon Musée du Calisson - Confiserie du Roy René Aix-en-Provence 13089 aix en provence

Aix-en-Provence 13089