38 rue du Sergent Blandan Musée de l'École de Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-29 23:00:00 23:00:00

Et si votre rêve de passer Halloween dans un musée devenait réalité ? Le musée de l'École de Nancy, transformé en manoir hanté pour l'occasion, accueille petits et grands pour un voyage glaçant ! Le samedi 29 octobre, faites-vous peur au musée de l'École de Nancy transformé pour l'occasion en véritable maison hantée ! Rendez-vous pour un après-midi sous le signe des insectes et de la nuit, avec une programmation pensée spécialement pour vous donner la chair de poule ! Et pour finir en « beauté », réussirez-vous à résoudre la menace qui pèse sur le musée lors d'un escape game géant ? Déguisements mortellement recommandés ! resa.nancymusees@mairie-nancy.fr +33 3 83 85 30 01

